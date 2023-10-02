شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة سباهان الإيراني في أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفا ثقيلا على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي سباهان أصفهان الإيراني، في السابعة مساء الإثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، على ملعب نقش جهان.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة سباهان الإيراني

ومن المتوقع أن يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المباراة بالتشكيلة الأتية:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، عمر هوساوي، حسن كادش، أحمد بامسعود.

في خط الوسط: فابينيو، كانتي، رومارينيو، كورنادو، صالح العمري.

في الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.



القنوات الناقله لمباراه الاتحاد وسباهان الإيراني

ومن المقرر أن تنقل قناة SSC HD، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفريق الأول الكروي بنادي سباهان في السابعة مساء، بأداء صوتي للمعلق فهد العتيبي، بينما قناة beIN Sports AFC HD، تنقل اللقاء بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط، ثم سباهان أصفهان ثانيا بنقطة واحدة، وبنفس الرصيد القوة الجوية العراقي، وأجمك الأوزبكي في المركز الأخير دون رصيد.