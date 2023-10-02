شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني في أبطال أسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تنطلق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، اليوم لإثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، والتي ستشهد مواجهة هامة وقوية لنادي الاتحاد ضد سيباهان أصفهان الإيراني.

حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفا ثقيلا على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي سباهان أصفهان الإيراني، في السابعة مساء الإثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، على ملعب نقش جهان.

القنوات الناقله لمباراه الاتحاد وسباهان الإيراني

ومن المقرر أن تنقل قناة SSC HD، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفريق الأول الكروي بنادي سباهان في السابعة مساء، بأداء صوتي للمعلق فهد العتيبي، بينما قناة beIN Sports AFC HD، تنقل اللقاء بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط، ثم سباهان أصفهان ثانيا بنقطة واحدة، وبنفس الرصيد القوة الجوية العراقي، وأجمك الأوزبكي في المركز الأخير دون رصيد.