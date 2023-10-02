شكرا لقرائتكم خبر عن قرار ناري من سانتو قبل مواجهة الاتحاد وسباهان الإيراني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفا ثقيلا على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي سباهان أصفهان الإيراني، في السابعة مساء الإثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، على ملعب نقش جهان.

وقرر البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، استبعاد البرازيلي مارسيلو جروهي، من قائمة الفريق لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وبحسب ما نشرته جريدة “الرياضية” السعودية، فإن البرتغالي نونو سانتو، مدرب نادي الاتحاد، سوف يستبعد البرازيلي مارسيلو جروهي للمباراة الثانية تواليا من قائمة الفريق لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني مساء اليوم، وسوف يستمر عبد الله المعيوف في حماية عرين العميد، من أجل الاستفادة من قائمة اللاعبين الأجانب الأخرين.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة سباهان الإيراني

ومن المتوقع أن يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المباراة بالتشكيلة الأتية:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، عمر هوساوي، حسن كادش، أحمد بامسعود.

في خط الوسط: فابينيو، كانتي، رومارينيو، كورنادو، صالح العمري.

في الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط، ثم سباهان أصفهان ثانيا بنقطة واحدة، وبنفس الرصيد القوة الجوية العراقي، وأجمك الأوزبكي في المركز الأخير دون رصيد.