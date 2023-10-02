السعودية | جلسة تفاعلية لـ”الترفيه” عن إدارة الفعاليات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تنظم الهيئة العامة للترفيه اليوم (الإثنين)، جلسة تفاعلية للمهتمين في إدارة الفعاليات، لاكتساب مفاهيم التخطيط الاستراتيجي المرتبطة بتنظيم الفعاليات الترفيهية.

وأوضحت الهيئة أن تلك الجلسة تأتي بالتعاون مع برنامج التدريب الإلكتروني “دروب”، والمقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تحت شعار “الإدارة الاستراتيجية للفعالية الترفيهية”.

وتتناول الجلسة كيفية اكتساب المهارات لمراحل التخطيط الاستراتيجي في تنظيم الفعاليات والأحداث، وتأسيس هيكل تنظيمي، ودراسة جدوى إقامة الفعالية.