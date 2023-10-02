تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الإثنين الموافق 2-10-2023 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي فولهام على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فولهام × تشيلسي ـ 10:00 مساء ـ HD 1 beIN Sports
مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة
أولماليك × القوة الجوية ـ 3:00 مساء
الشارقة × الفيصلي ـ 5:00 مساء
ناساف كارشي × السد ـ 7:00 مساء
سباهان أصفهان × الاتحاد ـ 7:00 مساء ـ beIN Sports AFC HD
الدحيل × برسيبوليس ـ 9:00 مساء
النصر × الاستقلال ـ 9:00 مساء ـ beIN Sports AFC HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
لاس بالماس × سيلتا فيجو ـ 10:00 مساء ـ beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
تورينو × هيلاس فيرونا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS
ساسولو × مونزا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS
فيورنتينا × كالياري ـ 9:45 مساء ـ AD SPORTS
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
شباب بلوزداد X بو رانجرس (سيراليون) – 10 مساء