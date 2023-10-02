تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الإثنين الموافق 2-10-2023 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي فولهام على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فولهام × تشيلسي ـ 10:00 مساء ـ HD 1 beIN Sports

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

أولماليك × القوة الجوية ـ 3:00 مساء

الشارقة × الفيصلي ـ 5:00 مساء

ناساف كارشي × السد ـ 7:00 مساء

سباهان أصفهان × الاتحاد ـ 7:00 مساء ـ beIN Sports AFC HD

الدحيل × برسيبوليس ـ 9:00 مساء

النصر × الاستقلال ـ 9:00 مساء ـ beIN Sports AFC HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

لاس بالماس × سيلتا فيجو ـ 10:00 مساء ـ beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





تورينو × هيلاس فيرونا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS

ساسولو × مونزا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS

فيورنتينا × كالياري ـ 9:45 مساء ـ AD SPORTS

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا





شباب بلوزداد X بو رانجرس (سيراليون) – 10 مساء