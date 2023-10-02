انت الان تتابع جرعة صحة.. مجموعة نصائح تُهديها "سعود الطبية" لكبار السن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
02 أكتوبر 2023, 5:21 صباحاً
نصحت مدينة الملك سعود الطبية، باتباع مجموعة من الإرشادات من أجل سلامة كبار السن، ومنها فحص النظر والسمع من خلال الحفاظ على الفحص الدوري للنظر والسمع لأهميته في حفظ التوازن والحماية من السقوط، ومزاولتهم النشاط البدني المنتظم عبر تجنب الجلوس والاستلقاء معظم الوقت حيث يعتبر المشي أفضل الأنشطة.
ودعت إلى ابتعاد كبار السن عن استخدام العديد من الأدوية لفترات طويلة دون الحاجة إليها؛ لأنه قد يعرض المريض للخطر خاصة لدى كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكبر، مع خلق بيئة آمنة لهم من خلال تحسين بيئة المنزل وترتيب أثاث المنزل بشكل يساعدهم على التنقل وتفادي الحوادث التي تقع في الحمام.
وأشارت إلى أهمية عمل الفحص الشامل لكبار السن بصفة دورية من أجل اكتشاف أي أمراض بشكل مبكر، وكذلك الحرص على ارتدائهم الحذاء المناسب والذي يكون مُحكمًا وبنعل مبطن غير قابل للانزلاق؛ حتى لا تحدث لهم مشاكل تؤثر على قدميهم أو تزيد من خطر التعثر والسقوط.
كانت هذه تفاصيل خبر جرعة صحة.. مجموعة نصائح تُهديها "سعود الطبية" لكبار السن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.