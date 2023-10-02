انت الان تتابع "حرائق فيكتوريا وأجواؤها".. سفارة المملكة بأستراليا للمواطنين: تقيّدوا بالتعليمات المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قالت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، إنه نظراً لسوء الأحوال الجوية في ولاية فكتوريا الناتجة عن الحرائق، فإنها تؤكّد للمواطنين أهمية التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية.

ودعت المواطنين للتواصل في الحالات الطارئة على هاتف الطوارئ (0432257277).

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