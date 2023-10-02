شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي بديل نيمار في الهلال السعودي..مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض التقارير الصحفية أن نادي الهلال السعودي يدرس فكرة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مع السماح برحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

الهلال مستعد لشراء عقد اللاعب بما يزيد عن 100 مليون يورو في يناير القادم، الأمر الذي قد يوافق عليه باريس لتجنب رحيل اللاعب بشكل مجاني في الصيف.

هذا ولم يحسم مبابي موقفه النهائي من الإنتقال إلى الزعيم الهلالي من عدمه خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن يحاول مسئولي الفريق السعودي التوصل لإتفاق مع والدة اللاعب، والتي تعد المتحكم الأول في مستقبل مبابي.

نيمار أيضا يري أن الوضع ليس مستقرا معه في الهلال خلال الفترة الحالية، لا سيما بعد أزمة اللاعب الأخيرة مع الجهاز الفني للزعيم.

عروض إنجليزية من أجل نيمار

يأتي ذلك في الوقت الذي يلقي فيه نيمار إهتماما من نادي مانشستر يونايتد خلال الفترة القادمة، مما يجعل رحيل النجم البرازيلي واردا بشدة.