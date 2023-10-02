تخصيص مرفأ للقنفذة

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة أنهى تخصيص وإصدار صكوك تملك باسم الوزارة لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة. وذلك بعد أن تم رفعه مساحيًا من قبل مساحي إدارة الأراضي والمساحة بفرع منطقة مكة المكرمة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن المرفأ بمساحة (94.199.94) م2، والهدف من تخصيصه هو تطوير المرفأ واستثماره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي، أن المرفأ يخدم فئة كبيرة من الصيادين، ويحتوي على بنية تحتية وخدمات متكاملة. إضافة إلى مبانٍ لمكتب الوزارة بمساحة 1088م2، ومبنى لحرس الحدود المكون من دورين، وسوق للأسماك بمساحة 19606م2.