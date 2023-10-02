تخصيص مرفأ للقنفذة

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن المرفأ بمساحة (94.199.94) م2، والهدف من تخصيصه هو تطوير المرفأ واستثماره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي، أن المرفأ يخدم فئة كبيرة من الصيادين، ويحتوي على بنية تحتية وخدمات متكاملة. إضافة إلى مبانٍ لمكتب الوزارة بمساحة 1088م2، ومبنى لحرس الحدود المكون من دورين، وسوق للأسماك بمساحة 19606م2.
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