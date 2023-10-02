فيديو.. لحظة سقوط شخص حاول النجاة من حريق الإسماعيلية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 6:59 صباحاً

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط أحد الأشخاص أثناء محاولته النجاة من حريق مديرية أمن الإسماعيلية. وظهر في الفيديو مجموعة من الناس يراقبون محاولات الشخص النجاة بنفسه، لترتفع الصيحات لحظة سقوطه من طابق مرتفع، حسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت وسائل إعلام مصرية، الاثنين، أن 26 شخصًا أصيبوا وتم نقلهم للمستشفيات جراء الحريق الذي اندلع في مقر مديرية أمن الإسماعيلية، الذي تم السيطرة عليه.

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