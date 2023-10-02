انت الان تتابع "الضمان الصحي" يكشف عن أرقام مركز الاتصال الموحد خلال سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 7:06 صباحاً

كشف مجلس الضمان الصحي عن أرقام الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال شهر سبتمبر المنتهي من خلال مركز الاتصال الموحد. وأوضح المجلس أن المركز استقبل خلال شهر سبتمبر 3603 طلبات تطبيق ضمان، و52707 طلبات لمركز الاتصال. وأضاف في "إنفوجرافيك" على حسابه في "إكس"، أن المركز أجرى 69613 مكالمة صادرة ومتسلمة، وحقّق 7292 طلب CRM و3443 طلب وسائل التواصل الاجتماعي و3062 طلب البريد الإلكتروني الموحد.

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