انت الان تتابع عبر "أبشر".. الأمن العام يوضح 3 خطوات لإصدار إذن إصلاح مركبة إلكترونياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 7:18 صباحاً

أوضح الأمن العام، خطوات إصدار إذن إصلاح مركبة إلكترونياً عبر منصة "أبشر". وفي التفاصيل، بيّن الأمن العام أنه "بعد إنهاء إجراءات الحادث المروري في موقع الحادث يمكنك إصدار إذن إصلاح المركبة إلكترونياً عبر أبشر". وعن طريقة تنفيذ الخدمة، أشار إلى 3 خطوات، هي: "الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار إدارة المركبات، واختيار إصدار إذن إصلاح مركبة".

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