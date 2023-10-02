أمين أوبك: المنظمة متفائلة بشأن الطلب على النفط

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محمد بن مسعود - الدمام - قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص اليوم الاثنين في مؤتمر لقطاع الطاقة في أبو ظبي: إن أوبك متفائلة بخصوص الطلب، وترى أن نقص الاستثمار يشكل تهديدًا لأمن الطاقة.

وأكد أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، وقال إنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار ستأتي بنتائج عكسية.

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