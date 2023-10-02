انت الان تتابع خلال أسبوع.. "هيئة الطرق": إجمالي حركة عبور المركبات بلغ 7.5 مليون مركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 7:37 صباحاً

كشفت الهيئة العامة للطرق عن إجمالي حركة عبور المركبات على الـطـرق بمناطق المملكة خلال الأسبـوع الماضي، التي بلغ إجماليها 7.5 مليون مركبة. وأوضحت الهيئة أن طرق منطقة مكة المكرّمة جاءت في الصدارة بإجمالي 2.4 مليون مركبة، تليها الرياض 1.3 مليون، ثم طرق منطقة القصيم 1.1 مليون مركبة، تليها المدينة المنوّرة 620 ألف مركبة، والقصيم 476 ألفاً. وحلت طرق منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة بإجمالي 115 ألف سيارة.

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