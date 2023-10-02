بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تُدين حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 7:43 صباحاً

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، العمل الاستفزازي الجديد المتمثل في حرق نسخة من القرآن الكريم، الذي وقع يوم السبت 30 سبتمبر 2023، في مالمو بالسويد، رغم الدعوات المتكررة للسلطات السويدية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال المسيئة. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، موقف المنظمة الذي عبّر عنه مجلس وزراء الخارجية في القرار الذي اعتمده في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة المنعقدة في 31 يوليو 2023، والمخصص لحوادث حرق نسخ المصحف الشريف المتكررة. وجدد الأمين العام، دعوة المنظمة، للسلطات السويدية إلى اتخاذ تدابير فورية ضد هذه الأعمال الاستفزازية التي تشكل أعمال كراهية دينية وتعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، والعمل على منع تكرارها.

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