شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بأستراليا تنبه المواطنين من خطر الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا مواطنيها الحرائق النتاجة عن سوء الأحوال الجوية في ولاية فيكتوريا، وطالبتهم بالاتصال بها في حالات الطوارئ.

وقالت السفارة من خلال حسابها على منصة إكس: "نظرًا لسوء الأحوال الجوية في ولاية فكتوريا الناتجة عن الحرائق، فان السفارة تؤكد على المواطنين بأهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية".

ونوهت السفارة إلى الاتصال على رقم (0432257277) في الحالات الطارئة.

ارتفاع الحرارة يتسبب باندلاع الحرائق

شهدت مناطق عديدة في جنوب شرق أستراليا موجة حارة، دفعت السلطات إلى حظر لى إشعال النيران في مناطق واسعة من ولاية "نيو ساوث ويلز".

وأصدرت السلطات في ولاية فيكتوريا أمر إخلاء طارئ لمنطقة ريفية في جيبسلاند، بسبب حريق غابات خرج عن السيطرة.

وقد شهد جنوب شرق أستراليا يوم الأحد موجة حارة، زادت خطر التعرض لحرائق الغابات، ودفعت السلطات إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية