السعودية | الرئيس التنفيذي لجمعية النشر: تهدف الجمعية إلى قيادة قطاع النشر في المملكة ومن مبادراتها تدريب المهنيين وتثقيفهم وإصدار شهادات مهنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الرئيس التنفيذي لجمعية النشر “أشواق بن رشيد”، أن الجمعية تهدف إلى قيادة قطاع النشر في المملكة العربية السعودية.

وأضافت في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الجمعية تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، من أجل تعزيز دور النشر العلمي الذي هو من ضمن مبادرات الجمعية.

وبينت أن من ضمن مبادرات جمعية النشر تدريب المهنيين وتثقيفهم، بالإضافة إلى إصدار الشهادات المهنية.