شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية كبري بين الهلال واليونايتد في يناير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض المصادر الصحفية مفاجأة مدوية حول إمكانية إجراء صفقة تبادلية كبري بين الهلال ومسئولي مانشستر يونايتد، يتم بمقتضاها الحصول علي خدمات سانشو مقابل نيمار.

فاللاعبان يعيشان حالة سيئة مع إدارة كلا الناديين والجهاز الفني، مما يجعل هذه الصفقة ممكنة وبشدة في الفترة القادمة، في حالة موافقة سانشو بالتواجد في الدوري السعودي.

الهلال من جانبه مرحب بشدة برحيل نيمار في الفترة القادمة، ولكن يري بأن عليه إستغلال عملية رحيله، لا سيما أن النجم البرازيلي كلف خزانة الزعيم العديد من ملايين الدولارات.

اليونايتد منفتح لفكرة شراء نيمار بشدة، في ظل رغبة الشياطين الحمر في تعزيز الخط الأمامي للفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

نيمار الصفقة الأفشل للهلال

وعلي الرغم من قيمة نيمار العالمية والسوقية الكبيرة، لكن ذلك كله لم يكن شفيعا في منح اللاعب الصفقة الأفشل هذا الصيف من ناحية الإضافة الفنية للفريق.