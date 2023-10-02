شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن عودة إمام عاشور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف أسامة حسن نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور ما زال مشجعا لنادي الزمالك، علي الرغم من إنتقاله إلى النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري.

وشدد أسامة حسن أنه لا يستبعد فكرة عودة إمام عاشور للزمالك في المستقبل القريب، الشئ الذي ظهر واضحا من تفاعل اللاعب مع حساب الزمالك الرسمي علي إنستجرام عقب ريمونتادا الزمالك التاريخية علي أرتا سولار.

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وعلق ساخرا:" أخشي علي إمام عاشور أن يقوم بإرتداء قميص الزمالك في تدريبات الأهلي القادمة ".

هذا وقد تمكن الزمالك من تحقيق ريمونتادا تاريخية علي فريق ارتا سولار الجيبوتي، في المباراة التي انتهت بفوز الفارس الأبيض برباعية مقابل هدف وحيد.

الزمالك في التصنيف الأول

وتواجد الزمالك في الساعات الأخيرة ضمن فرق أندية التصنيف الأول في دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية، رفقة أندية نهضة البركان واتحاد العاصمة، الشئ الذي قد يسهل من مجموعة الفريق الأبيض.