شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يسخر من الزمالك عقب تجاوز عقبة أرتا سولار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام نجم وسط الأهلي إمام عاشور، بنشر صورة له علي الإنستجرام، معلقا علي الأنباء التي تشير إلى تفاعل اللاعب مع صفحة الزمالك الرسمية ورغبته في العودة إلى الفريق الأبيض.

حيث علق اللاعب، قائلا:" يا ابني انت عبيط، انا عملك بلوك من سنتين، في إشارة إلى أن التفاعل الذي صدر باسم وحساب اللاعب مزيفان ".

هذا وقد أكدت بعض المصادر داخل النادي الأهلي، أن اللاعب سعيد بتواجده الحالي داخل الفريق، في الوقت الذي لم يصدر اللاعب أي أزمة منذ قدومه للفريق.

وتابع المصدر أن تواجد كهربا في الأهلي، ساعد إمام كثيرا في التأقلم السريع مع الفريق خلال الفترة القليلة الماضية، الشئ الذي جعل اللاعب يظهر بمستوي مميز في فترة زمنية وجيزة ".

موعد مباراة الأهلي القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره إنبي يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من كأس مصر، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.