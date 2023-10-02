شكرا لقرائتكم خبر عن إمام وكهربا يحسمان التفاوض مع نجم الزمالك..صفقة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض التقارير الصحفية أن إمام عاشور ومحمود كهربا قاما بالتواصل مؤخرا مع أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك المصري، من أجل القدوم إلى الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

عاشور أكد للاعب أن تواجده في اللاعب سيكون مختلفا تماما مع إقتراب إعتزال الظهير التونسي علي معلول، مما سيجعله يحظي بمقعده الأساسي في تشكيل النادي الأهلي بالفترة القادمة.

هذا وأوضحت التقارير أن فتوح قد اقتنع بصورة كبيرة بعرض الأحمر، مشيرا إلى أنه في حالة عدم توصله لإتفاق مع الزمالك بشأن تجديد تعاقده، فسيكون الإنتقال للأهلي هو الخيار الأمثل.

ذلك وينتهي عقد فتوح مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي لم يجدد اللاعب علي عقود جديدة مع الفريق الأبيض حتي اللحظة الراهنة.

عقد فتوح المتوقع في الأهلي

هذا وقد شددت بعض المصادر أن الأهلي عرض علي فتوح أن تتم مساواته بالفئة الأولي، علي أن يحصل اللاعب علي ما يقابل من 15 مليون جنيه في الموسم الواحد.