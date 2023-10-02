انت الان تتابع أمين "التعاون الإسلامي" يؤكد ضمان الأمن الغذائي للدول الأعضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 10:02 صباحاً

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أنه يجري العمل لوضع خطة استراتيجية من أجل تحقيق تنمية زراعية وريفية مستدامة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في دول المنظمة. جاء ذلك ضمن كلمة الأمين العام، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي تستضيفه دولة قطر في العاصمة الدوحة تحت عنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي". وأوضح الأمين العام أن 23 دولة عضوًا في منظمة التعاون الإسلامي لا تزال من بين 44 دولة منخفضة الدخل في العالم تعاني العجز الغذائي؛ مشددًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر والجوع؛ وهو ما يتعذر تحقيقه دون الاهتمام الجاد بتنمية النظم الزراعية والغذائية، خاصة في البلدان الأقل نموًّا في منظمة التعاون الإسلامي. وأشار إلى أن لدى الدول الأعضاء في المنظمة فرصًا عديدة للتعاون المتبادل في هذا القطاع الحيوي؛ لوجود أراضٍ صالحة للزراعة وموارد وتقنيات تضمن الاكتفاء الذاتي.

كانت هذه تفاصيل خبر أمين "التعاون الإسلامي" يؤكد ضمان الأمن الغذائي للدول الأعضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.