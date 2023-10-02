إجهاض وهشاشة وأكثر.. أضرار التدخين على صحة المرأة يُبرزها مستشفى حراء

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف مستشفى حراء العام عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، عن أضرار التدخين على صحة المرأة.

وأوضح المستشفى، عبر إنفوجراف على حسابه بمنصة "إكس"، 4 من أضرار التدخين على صحة المرأة؛ هي: "تغير لون الأظافر والأسنان، وهشاشة العظام، والولادة المبكرة وإجهاض الجنين، وضعف القدرة على الحمل".

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