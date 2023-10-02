شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الخفجي تستعد بخطة شاملة لموسم أمطار 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعدادًا لموسم أمطار 2023، أكملت بلدية محافظة الخفجي أهم استعداداتها من خلال وضع خطة متكاملة للتعامل مع الموقف، واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمعالجة تجمعات مياه الأمطار، وتجهيز فرق الطوارئ الميدانية من كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على التعامل مع أعمال الطوارئ.

إجراءات الطواريء

تم وضع الخطة لتشمل كل استعداد جميع مرافق البلدية وأجهزتها لمواجهة أي حالات طارئة أثناء هطول الأمطار، حيث أشار رئيس بلدية محافظة الخفجي، المهندس محمد الحميداني، أنه تم تنظيف جميع قنوات تصريف مياه الأمطار من الشوائب والأتربة العالقة، والتأكد من خلوها من الشوائب وانسياب المياه في المناهل المخصصة لها، كما تم أيضًا عمل صيانة لمضخات المياه بالمحطات تصريف مياه الأمطار بالمحافظة، والتأكيد على جاهزية جميع معدات سحب مياه الأمطار واستعدادها لأي طارئ عند الحاجة إليها.

وأضاف المهندس "الحميداني" أنه جاري العمل على تجهيز وتسوية شارع الخبر بحي المروج، بالأسفلت بكمية 2510 متر مربع من الأسفلت وعمل العديد من أعمال الدهان بالمطبات الأسمنتية "ممرات المشاة" بطول 1120متر مربع. ودعا الجميع بالمحافظة إلى التعاون مع البلدية في كافة الملاحظات البلدية والبلاغات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.