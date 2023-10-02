شكرا لقرائتكم خبر عن صور| رغم إلزامية حجز المواعيد... طوابير الفحص الدوري للسيارات مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مركز الفحص الفني للسيارات في الدمام، طوابير طويلة امتدت لأكثر من كيلومترات، وذلك رغم إلزامية حجز موعد للفحص الفني الدوري التي فرضتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ابتداءً من يوم أمس.

ورصدت ”اليوم“ امتداد طوابير الانتظار لدخول محطة الفحص الدوري في الدمام رغم وجود أكثر من 6 مسارات، حتى أن طول طوابير الانتظار وصل إلى كيلومترين من بوابة المحطة، ما فاجأ عددًا من المواطنين والمقيمين القاصدين للمحطة لفحص سياراتهم رغم تواجد دورية مرورية للتنظيم.

الفحص الفني بسيط وميسر

وقال محمد فؤاد في ظل الإقبال الكبير على خدمة الفحص الفني الدوري، فإن هذه المراكز تشهد طوابير طويلة تمتد لأكثر من كيلومترات، مما يؤدي إلى تأخر العديد من الأشخاص في إتمام إجراءات الفحص، مطالبًا من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن تعمل على توفير المزيد من المراكز لهذه الخدمة الحيوية لضمان تيسير وتسريع إجراءات الفحص وتفادي الزحام الذي يعاني منه العديد من السائقين.

وأشار عبدالله السعيد إلى أن عملية حجز موعد الفحص الفني بسيطة وميسرة، حيث يمكن لأصحاب السيارات تحديد موعد مناسب لهم وحجزه بسهولة من أي مكان، سواء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو عن طريق تطبيق الجوال المخصص لذلك. لكنني تفاجاة بطوابير الانتظار لدخول محطة الفحص الدوري رغم انني قمت بحجز موعد.

إلزامية حجز الموعد

وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أعلنت إلزامية حجز موعد للفحص الفني الدوري لجميع المركبات بداية من 1 أكتوبر. مؤكدًا على الأهمية البالغة لإجراء الفحص الدوري، لافتة إلى سهولة إجراءات عملية الفحص للمركبات من خلال تحديد مواعيد للفحص، مع إمكانية الحجز من أي مكان.

فيما بدأ المرور أمس تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين في جميع المدن والمحافظات. مشيرا إلى أن الرصد سيكون لمرة واحدة كل 15 يوما في حال عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، وسيتم رصد المخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى وتتراوح قيمة المخالفة بين 100 ريال و150 ريالا.

بيّن المرور أن مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره، وتمت أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بأخرى، وتتراوح قيمتها بين 100 ريال و150 ريالًا.

أكد الفحص الدوري للسيارات، أن حجز موعد لإجراء الفحص الفني الدوري، أصبح إلزامياً على جميع المركبات. مشيرًا إلى سهولة إجراءات عملية الفحص للمركبات من خلال تحديد مواعيد للفحص، مع إمكانية الحجز من أي مكان.

ودعا ”الفحص الدوري“ أصحاب المركبات بمختلف أنواعها لحجز موعد قبل التوجه لأي من محطات الفحص، وذلك من خلال منصة الفحص الفني الدوري الإلكترونية.

وبين أنه يمكن للمستفيدين الحجز لفحص المركبة عبر منصة الفحص الفني الدوري، وذلك لتنظيم عملية دخول المركبات، واستغلال الوقت الأمثل في الحضور للفحص الفني بحسب الموعد على المنصة، كما يستهدف تطبيق الحجز الإلزامي اختيار المستفيد الوقت المناسب للحجز، مما يجنبه الانتظار من خلال الحجز الإلكتروني عبر المنصة.

وأوضح أن خطوات حجز الموعد سهلة وبسيطة، تبدأ بإدخال البيانات الشخصية، وبيانات المركبة، واختيار نوع الفحص، ومنطقة ومركز الفحص، ثم إدخال التاريخ والتوقيت، ورمز التحقق المرسل على الجوال، والضغط على تأكيد.