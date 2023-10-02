شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الطرق.. القبض على مروجي مادة الكوكايين المخدر بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف الجهات الأمنية في المملكة جهودها المتواصلة للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادة الكوكايين المخدر في مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.