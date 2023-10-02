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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الاتحاد و سباهان اصفهان بث مباشر 2023-10-02 Sepahan vs Al Ittihad | يلا شوت

مشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان بث مباشر 2023-10-02 Sepahan vs Al Ittihad | يلا شوت،الاتحاد السعودي، بقيادة النجم الفرنسي الشهير كريم بنزيما، سيواصل مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا اليوم، وستكون هناك فرصة لمشاهدة مباراته ضد سباهان الإيراني بث مباشر اليوم في مباراة مرتقبة.

تستضيف المباراة الاتحاد السعودي فريق سباهان الإيراني، ومن المقرر أن تُقام هذه المواجهة في السابعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب "نقش جهان". تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا. يتنافس الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني في هذه المجموعة مع فرق القوة الجوية العراقي وأولماليك الأوزبكي.

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني – بث مباشر اليوم بأبطال آسيا

ويمكن مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الايراني – بث مباشر اليوم بدوري أبطال ىسيا، حيث يسعى الاتحاد لمواصلة انتصاراته بعدما استهل مشواره بتحقيق الفوز على نظيره أولماليك، بطل أوزبكستان بنتيجة 3-0، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في مسابقة دورى أبطال آسيا.

وخلال الساعات الماضية خرجت بعض الأنباء تتحدث عن غضب كريم بنزيما ورغبته في الرحيل عن الاتحاد بعد أشهر قليلة من الانضمام، لكن لا تأكيد أو نفي بشكل رسمي لهذا الأمر حتى الآن.

مباراة سباهان في ملعب نقش جهان ستكون محورية في موسم نمور جدة، فالفوز من شأنه أن يُهدئ الأمور في الفريق، أما النتيجة السلبية فستزيد من لهيب الأحداث لدى كتيبة نونو سانتو.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2024؟

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات فقط، أما قناة بي إن الآسيوية فمتاحة عبر نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة beIN Sports AFC 2 HD على نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports AFC 2 HD على سهيل سات

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

موعد مباراة الاتحاد ضد سباهان في دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة الاتحاد وسباهان اليوم الإثنين الموافق 2 أكتوبر 2023 على ملعب نقش جهان في مدينة أصفهان الإيرانية، حيث ستبدأ المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.