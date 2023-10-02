شكرا لقرائتكم خبر عن طقس تبوك.. المركز الوطني للأرصاد يكشف آخر التطورات حتى الـ 9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتولى المركز الوطني للأرصاد تبيين وإيضاح حالة الطقس في مناطق المملكة العربية السعودية.

وبخصوص طقس تبوك نبه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، من رياح نشطة وأمطار خفيفة على أملج وهي إحدى المحافظات التابعة لمنطقة تبوك.

طقس تبوك

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن حالة الطقس في المحافظة التابعة لمنطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، مبينا أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

بخصوص طقس تبوك، أيضا نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على مناطق البدع، تبوك، حقل، ضباء، مشيرا إلى أن الحالة يصاحبها رياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية، مشيرا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة.

الطقس في مناطق السعودية

كان المركز الوطني للأرصاد توقع صباح اليوم الاثنين، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وذكر أن الحالة ستؤدي إلى جريان السيول، لافتًا إلى أنها ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق.

وبين أن تلك المناطق تشمل الباحة ومكة المكرمة، جازان، وعسير تمتد إلى المدينة المنورة.