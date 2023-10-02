شكرا لقرائتكم خبر عن "حظر النقاب".. القنصلية في جنيف تؤكد أهمية التقيد بالقوانين السويسرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوهت قنصلية المملكة العامة في جنيف عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" بإقرار البرلمان السويسري القانون الفدرالي الجديد بشأن حظر إخفاء الوجه "مبادرة حظر النقاب" بالأماكن العامة،

وأكدت القنصلية للمواطنين المقيمين أو الزائرين أهمية التقيد بالقوانين والأنظمة السويسرية.

حظر ارتداء النقاب في سويسرا

كان قد تكرر الأمر في عام 2021، إذ أهابت سفارة المملكة لدى سويسرا، بكافة المواطنين القادمين إلى سويسرا الالتزام بالأنظمة والقوانين المحلية، بعد الاستفتاء على حظر ارتداء النقاب في الاتحاد السويسري، وذلك حرصًا على عدم تعرض المواطنين للمضايقات.

وقالت في بيان عبر "تويتر": "تود السفارة أن تحيط المواطنين الكرام بأنه استفتي على حظر لبس النقاب في الاتحاد السويسري في يوم الأحد 7 مارس 2021 م وأظهرت النتائج موافقة الناخبين على الحظر بنسبة % 51.2".

وأضافت حينها: "بدأ تطبيق حظر النقاب في مقاطعة تيتشينو في يوليو 2016 م وفي مقاطعة سانت غالن في 1 يناير 2019 م . وبناء عليه تهيب السفارة بكافة المواطنين القادمين إلى سويسرا بالالتزام بالأنظمة والقوانين المحلية حرصًا من السفارة على عدم تعرض المواطنين للمضايقات".