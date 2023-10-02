"ترامب": ما أواجهه من محاكمات لم يحدث لأي رئيس سابق

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محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام لجنة محاكمته: إن ما أواجهه من محاكمات لم يحدث لأي رئيس سابق، وبياناتي المالية كلها سليمة، وما يحدث في نيويورك متعمد قبل الانتخابات، المؤسسات تغادر نيويورك بسبب أعمال المدعية العامة والقضاة.

وأضاف "ترامب": إنهم يريدون تقليل قيمة محفظتي المالية للإضرار بشخصي، إن هدف هذه القضية هو القضاء على شخصي، وإن القاضي الذي يحاكمني في نيويورك له أهداف سياسية، وإن الرئيس بايدن فاسد، والولايات المتحدة في انهيار مستمر، لماذا لم تتحرك القضايا قبل سنوات بل في منتصف حملتي الانتخابية؟ وإن هناك محاولة لإيذائي في الانتخابات المقبلة، وسبب المطاردة هو ترشحي للرئاسة، وإن مطاردتي سياسية بسبب تقدمي على بايدن والمرشحين الجمهوريين في الاستطلاعات.

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