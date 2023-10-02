شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دهس طالب.. مختصون لـ"اليوم": 200 ألف ريال وسجن 4 سنوات ضد المسؤول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت وفاة الطالب براء أبو شقاف الذي تعرض لحادث دهس من قبل الحافلة المدرسية التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي، في الكثير من التساؤلات حول الاشتراطات اللازم توافرها لدى حافلات النقل المدرسي.

وظهرت التساؤلات القانونية عن ماذا سيلحق بالشركة في حال أثبت أن هناك تسيب وتفريط في نقل الطالب؟، "اليوم" بدورها تواصلت مع المختصين للإجابة عن تلك المحاور.

تغليظ العقوبة

أوضح المحامي والمستشار القانوني، علي القرني، أن الأمن والسلامة المرورية بالمملكة وضعت تشريعات واضحة فيما يتعلق بالسلامة المرورية، وجرى تغليظ العقوبة التي تطال مسؤولين عن نقل الأبناء والبنات إلى المدارس حفاظاً على أرواح الأطفال، ولتوعية الشركات المتعهدة بنقل الطلاب بخطورة التي قد تهدد سلامة وأمن الأطفال.

علي القرني

وقال إنه من خلال التحقيقات الأولية التي أعلن عنها لحالة الدهس، فقد يتحمل السائق والشركة المسؤولية كاملة في الحق العام والخاص والتي تصل إلى غرامة للسائق تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة 4 سنوات أو بالعقوبتين معاً بحسب المادة الثانية والستون من نظام المرور، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

وأكد أن الشركة تتحمل التعويض المقدر من هيئة الخبراء والتي تصل إلى أهل الطفل.

وأشار إلى أن ذوي الطفل باستطاعتهم تحريك دعوى الحق الخاص من خلال التوجه لقسم الحوادث في إدارة المرور، والمحاكم المرورية في وزارة العدل.

محمد بن هادي

لوحات تحذيرية

من جهته، أشار الخبير في النقل محمد بن هادي، إلى ضرورة وجود 5 اشتراطات واجب توافرها في النقل المدرسي، الأول وجود لوحات تحذيرية في الباصات مع مخالفة أي تجاوزات أو تهاون سواء في الشركة أو للسيارات الخارجية من حيث منعها تجاوز الباص في حال وقوفه لتحميل أو تنزيل الطلاب.

وقال إن الشرط الثاني يتمثل في وجود كاميرات مراقبة داخل وخارج الباص متصلة بالمدرسة، والثالث تحديد السرعة في المناطق المدرسة لاتتجاوز 25 كم في الساعة، مع وجود مرشد أو مشرف في الباص متخصص بالسلامة، ويتأكد من وصول وتفويج الطالب، وكذلك تأهيل السائقين.

سلامة الطلاب

بدوره، قال المحامي محمد الدبيان، إن هناك مسؤولية مشتركة بين عدة أطراف، فيما يخص حادثة دهس الطالب - رحمه الله -، وهي المدرسة باعتبار أن السائق تابع لها، وكذلك أنه لا يوجد مشرف على الباص للتأكد من سلامة الطلاب، وأيضا السائق نفسه مسؤول باعتباره من باشر الفعل الذي نتج عنه الحادث أو الضرر المتمثل بالوفاة.

محمد الدبيان

وأشار إلى أن شركة التأمين مسؤولة إذا كان هناك تأمين على الباص الذي جرى من خلاله وقوع حادث الدهس، باعتبارها شركة مؤمنة على السيارة.

وأوضح أنه بالنسبة للإجراءات، يفترض أن يكون هناك مخطط للحادث بمباشرة المرور والشرطة، والتي ستفصل بمسألة المسؤولية ونسب المسؤولية، ثم يحال للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي والمطالبة بالحق العام والذي يستوجب العقوبة بالسجن أو الغرامة أو الجمع بينهما بسبب الإهمال، ويحق لأهل الطالب التقدم بالمطالبة بالحق الخاص لدى المحكمة المختصة بذلك.

الأمن والسلامة المدرسية

وكان المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، كشف تفاصيل حادثة الدهس التي تعرض لها طالب بعد نزوله من حافلة مدرسية بمدينة الدمام، بأن الطالب تعرض لحالة دهس بعد نزوله من الحافلة المدرسية التابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي، مما أدى ذلك إلى وفاة الطالب.

وأكد "الباحص" أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية تابعت الإجراءات المعمول بها في مثل تلك الحالات.

تعليم الشرقية

ورفعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الطالب "البراء بن أحمد أبو شقاف" الذي يدرس بمدرسة أبي داؤود الابتدائية بمكتب تعليم غرب الدمام.

وأعربت أسرة "تعليم الشرقية" عن حزنها الشديد لوفاة الطالب، داعية الله له بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.