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الرياض.. ضبط شخص لترويجه مخدرات "الإمفيتامين" و"الميثامفيتامين"

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لترويجه مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين.

وأعلنت دوريات الأمن إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

جهود مكافحة المخدرات في

قبل أيام قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الباكستانية.

وقالت إنه كان يروج أيضا لمادتي الميثامفيتامين (الشبو) والكوكايين المخدرتين داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وشددت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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