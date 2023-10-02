شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل اتحاد جدة لمواجهة سباهان في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره سباهان، في دوري أبطال آسيا.

ويستعد بعد قليل، اتحاد جدة لمواجهة نظيره سباهان الإيراني، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويتواجد اتحاد جدة في المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، رفقة كل من: "القوة الجوية - سباهان - أجمك".

تشكيل الاتحاد لمواجهة سباهان في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش، عمر هوساوي، مدالله العليان

خط الوسط: أحمد بامسعود، نجولو كانتي، فابينيو، مهند الشنقيطي

خط الهجوم: كورنادو، عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو

وتضم قائمة البدلاء "سلطان الفرحان، مروان الصحفي، سويلم المنهالي، فرحة الشمراني، طلال حجي، هارون كمارا، صالح العمري،أسامة المرمش".