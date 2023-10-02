انت الان تتابع ابتداءً من الموسم الرياضي الحالي.. رابطة الهواة تعلن بدء التسجيل لدوري السيدات لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 3:52 مساءً

اعتمد مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم بدء التسجيل لدوري السيدات للهواة لكرة القدم في الروابط الفرعية، والذي سينطلق ابتداءً من الموسم الرياضي الحالي، كما اعتمد المجلس تخفيض رسوم فرق الرابطة للموسم الرياضي القادم 2024، لجميع الفرق الأول والفئات السنية وفريق السيدات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقِد اليوم الاثنين، في مقر الرابطة بجدة، برئاسة عادل الفقي وحضور أعضاء المجلس. وقدّم المجلس شكره للجنة الانتخابات برئاسة الأستاذ جميل فلاته على انجازهم بإجراء انتخابات الروابط الفرعية الـ14 خلال 36 يومًا. كما اعتمد المجلس موعد انطلاق بطولة المملكة في الأول من نوفمبر 2023 على أن تُجرى قرعة البطولة السبت المقبل، بمحافظة جدة وبمشاركة 38 فريقًا من الروابط الفرعية، في حين اعتمدت الموازنة المالية المقدمة للاتحاد السعودي لكرة القدم للموسم القادم. وقدّم رئيس مجلس الإدارة شكره لأعضاء المجلس واللجان العاملة على العمل الذي قدم للتجهيز لانطلاق الموسم الجديد.

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