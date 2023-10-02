اعتراضاً على صور وتماثيل.. لاعبو الاتحاد السعودي يرفضون النزول لأرضية ملعب سباهان الإيراني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 4:44 مساءً

رفض لاعبو ‫نادي الاتحاد، النزول لأرضية ملعب سباهان أصفهان، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا اعتراضاً على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة. ‫ونقلاً عن قناة الإخبارية طالب الاتحاد، من طاقم حكام ومراقب المباراة إزالة الصور والتماثيل عن ممر دخول اللاعبين، لبدء اللقاء والذي تأخر نصف ساعة. وكان الجهاز الإداري وبعض لاعبي الاتحاد هم من أبلغوا مراقب وطاقم حكام المباراة عن الصور واللافتات السياسية، وطلبوا إزالتها حتى تقام المباراة في ظروف طبيعية. وتوجهت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، السبت، إلى مدينة أصفهان الإيرانية، لملاقاة سباهان أصفهان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

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