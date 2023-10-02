شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح الضوء الأخضر لضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض التقارير الصحفية أن المدرب السويسري مارسيل كولر وافق علي التعاقد مع ظهير أيسر الزمالك أحمد فتوح، خلال الفترة القادمة.

ووفقا لما ورد علي لسان الإعلامي هاني حتحوت، فإن الفريق الأحمر دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب خلال الساعات الأخيرة من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي والحصول علي توقيعه.

خاصة أن اللاعب سينتهي تعاقده مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري، مما يجعل التعاقد معه أمرا مطروحا بقوة في الفترة المقبلة.

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هذا ولم يتوصل فتوح لأي إتفاق مادي مع الزمالك بشأن تجديد تعاقده مع الفريق، حيث يفضل اللاعب الإنتظار لمناقشة كافة العروض، ومعرفة رئيس الزمالك القادم لحسم مصيره.

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وأكدت بعض التقارير أن إمام عاشور تواصل في الساعات الأخيرة من أجل إقناع فتوح بالتواجد داخل النادي الأهلي في الفترة القادمة، من أجل اللعب في مستويات أعلي مما يتواجد فيها الزمالك.