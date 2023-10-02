شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي من الاتحاد الآسيوي بعد إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانا يعلق من خلاله على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي سباهان أصفهان الإيراني ضمن مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.

وقرر لاعبو الاتحاد والطاقم الفني والإداري، الانسحاب من مباراة سباهان الإيراني، التي كان مقررًا أن تقام على ملعب نقش جهان، في مدينة أصفهان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، بسبب وضع تمثال وشعارات لا علاقة لها بالرياضة.

بيان الاتحاد الآسيوي عن أزمة مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني

وجاء بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علي النحو التالي:

تم إلغاء مباراة المجموعة C في دوري أبطال آسيا 2023/24 بين سباهان والاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة.