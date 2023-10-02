الاتحاد يغادر ملعب المباراة.. ولاعبو سيباهان يحيون جماهيرهم قبل الخروج 

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 5:12 مساءً

غادر فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، ملعب نقش جهان في إيران ولن يخوض مباراته أمام سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، اليوم الاثنين، في الجولة الثانية. ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط فإن الاتحاد السعودي غادر الملعب بعد أكثر من 30 دقيقة انتظار على موعد انطلاق المباراة. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد طلب تأخير انطلاق مواجهة الاتحاد وسباهان الإيراني التي كان من المفترض أن تنطلق عند الساعة السابعة بتوقيت السعودية مساء اليوم، إلا أن المباراة ألغيت، ودخل فريق سيباهان لاعبين وأجهزة إدارية وفنية لوسط الملعب وقاموا بتحية الجماهير الحاضرة في الملعب قبل المغادرة.

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