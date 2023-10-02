انت الان تتابع بالفيديو.. جماهير سباهان الإيراني: أزيلوا التمثال.. لا نريد كرة قدم سياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 5:31 مساءً

نقلت حسابات إيرانية مقطع فيديو لجماهير سباهان الإيراني وهي مؤيدة لموقف نادي الاتحاد السعودي، الذي رفض لعب المباراة لوجود إشارات سياسية. وفي الفيديو المتداوَل هتفت الجماهير الإيرانية قائلة: "لا نريد كرة القدم بالسياسة"، ودعوا إلى إزالة التمثال مع شعار "اقطع". ورفض لاعبو ‫نادي الاتحاد النزول لأرضية ملعب سباهان أصفهان في اللقاء الذي كان سيجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

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