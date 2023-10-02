انت الان تتابع "الآسيوي" في بيان عن إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان: ظروف غير متوقعة.. وسيُحال إلى اللجان المعنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 5:44 مساءً

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا صحفيًّا حول إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة. وكان من المقرر أن تجمع بين سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي على ملعب نقش جاهان في أصفهان مساء يوم الاثنين، وقال إن الإلغاء بسبب ظروف غير متوقعة. ويشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزامه بضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة وقال:" سوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المعنية".

كانت هذه تفاصيل خبر "الآسيوي" في بيان عن إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان: ظروف غير متوقعة.. وسيُحال إلى اللجان المعنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.