شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث تعزيز العلاقات لتمكين الترابط البريدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر عددًا من ممثلي دول الاتحاد البريدي العالمي.

وجرى خلال اللقاءات الثنائية بحث أواصر التعاون وتعزيز العلاقات لتمكين الترابط البريدي إقليميًا وعالميًا.

مستقبل الخدمات البريدية

ويُعد المؤتمر الاستثنائي الرابع حدثًا مهمًا ومحوريًا في تاريخ الاتحاد البريدي العالمي، حيث يسعى إلى رسم مستقبلٍ نحو قطاع بريدي أكثر شمولاً وابتكارًا واستدامة.

وسيسهم المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي في إعادة تشكيل وتطوير مستقبل الخدمات البريدية وتعزيز نموّه من خلال توظيف التقنيات الحديثة.

تعزيز فرص الابتكار

كما سيعزز فرص الابتكار، ومناقشة فرص الانضمام للاتحاد لتحقيق مستهدفات التطوّر الاقتصادي واستدامة القطاع البريدي.

حضر اللقاء مدير عام الاتحاد البريدي العالمي ماساهيكو ميتوكي، ونائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في الاتحاد الروسي شويتوف الكسندر، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني الدكتور إسحاق سدر، ورئيس مجلس إدارة البريد القطري فالح النعيمي، وذلك على هامش المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي في الرياض.