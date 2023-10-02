شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر لمواجهة استقلال في دوري أبطال آسيا.. مُفاجأة في الهجوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره استقلال دوشنبه، في دوري أبطال آسيا.

ويستعد بعد قليل، النصر لمواجهة نظيره استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويتواجد النصر في المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال آسيا، رفقة كل من برسبوليس الإيراني والدحيل القطري واستقلال الطاجكستاني.

تشكيل النصر لمواجهة استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: محمد قاسم، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: سيكو فوفانا، عبد الله الخيبري، بروزوفيتش.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، تاليسكا.

وتضم قائمة البدلاء "وليد عبد الله، راغد النجار، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، محمد فتيل، نواف بوشل، علي الحسن، سامي النجعي،أيمن يحيى، خالد الغنام، مشاري النمر، عبد العزيز العليوة".