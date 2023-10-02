شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة ناساجي الإيراني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الفريق الأول الكروي بنادي ناساجي الإيراني، على ملعب آزادي في العاصمة طهران، في السابعة مساء الغد (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، في بطولة دوري أبطال آسيا "موسم 2023-2024".

تفاصيل المران الختامي لنادي الهلال السعودي

واختتم نادي الهلال المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم "الإثنين"، في إطار الاستعداد لملاقاة ناساجي مانزندران الإيراني، في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأنهى الهلال تحضيراته على ملعب آزادي، حيث بدأ المران بالجري، تلاها تدريبات بدنية بالكرة، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

وشرح البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد، ثم اختتم خيسوس المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

وعقب المران، توجه لاعبو الهلال فور نهاية المران، لمقر إقامتهم، استعدادًا لمواجهة ناساجي الآسيوية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وصافة ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، بنقطة واحدة، بينما يتزعم ناساجي صدارة المجموعة بثلاث نقاط.