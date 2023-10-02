«الغذاء والدواء» تدعو إلى الالتزام بمعدل استهلاك القهوة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت الهيئة العامة للغذاء والدواء على اتباع الطريقة الصحيحة لتخزين القهوة ومكوناتها، والالتزام بمعدل الاستهلاك اليومي الموصى به، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للقهوة.
ونصحت بعدم استخدام معدات القهوة لأغراض أخرى، أو وضع سائل آخر غير القهوة فيها، لما قد يسببه من خطر التلوث، وكذلك المحافظة على تنظيفها بشكل مستمر حتى لا تتراكم الميكروبات أو يتشكل فيها العفن.
وشددت «الغذاء والدواء» على ضرورة تخزين القهوة ومكوناتها في حاوية أو وعاء محكم الإغلاق مصنوع من السيراميك أو معدن مقاوم للصدأ، وإبعادها عن أشعة الشمس، والتخزين في مكان جاف أو بالتجميد في «الفريزر» لتجنب نمو الفطريات، والتخلص من القهوة عند ملاحظة أي علامة على وجود العفن فيها.
الاستهلاك اليومي للقهوة
- 400 مل للبالغين
- يعادل 3 أكواب من القهوة السوداء بسعة 250 مل
- أو 15 فنجانا من القهوة السعودية بسعة 50 مل
- 200 مل للمصابين بأمراض القلب والشرايين
- اتباع الطريقة الصحيحة لتخزين القهوة ومكوناتها.
- الالتزام بمعدل الاستهلاك اليومي الموصى به.
- عدم استخدام معدات القهوة لأغراض أخرى.
- عدم وضع سائل آخر غير القهوة فيها لمنع التلوث.
- تخزين القهوة ومكوناتها في حاوية أو وعاء محكم.
- إبعادها عن أشعة الشمس، والتخزين في مكان جاف.
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