تدريب موهوبات نجران على إعداد مشروع علمي

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- بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت إدارة تعليم منطقة نجران، ممثلة في إدارة الموهوبات أمس، المرحلة الأولى للبرامج التدريبية المقدمة للطالبات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2024، وذلك ضمن مبادرة «يد داعمة لمواهب واعدة». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت إدارة تعليم منطقة نجران، ممثلة في إدارة الموهوبات أمس، المرحلة الأولى للبرامج التدريبية المقدمة للطالبات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2024، وذلك ضمن مبادرة «يد داعمة لمواهب واعدة». وتهدف البرامج التي استهدفت 10,750 طالبة في 45 مدرسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، التدريب على إعداد مشروع علمي وفق منهجية علمية، وتحقيق المراكز المتقدمة في برنامج إبداع 2024، وخلق بيئة تنافسية بحيث يتمكن الطلبة من إشباع مختلف اهتماماتهم في مجال العلوم والابتكارات، وتنمية روح الإبداع والابتكار لديهم، إضافة إلى اكتشاف ما يمتلكه الطلبة من مواهب في مجال العلوم والتقنيات الحديثة وتدريبهم على إتقان مهارات البحث العلمي لتطوير جميع المواهب التي يمتلكونها.

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