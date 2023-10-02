ترجمة الكلاسيكيات الأدبية المهمة من العربية إلى الصينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة الأدب والنشر والترجمة أمس الأول برنامجا تنفيذيا مع الهيئة الوطنية للصحافة والنشر في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجالات الأدب والنشر والترجمة، يتم من خلاله ترجمة الكلاسيكيات الأدبية المهمة من اللغة العربية إلى اللغة الصينية ومن الصينية إلى العربية، ونشرها في كلا البلدين الصديقين.

وجرت مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه الهيئة تحت شعار «وجهة ملهمة» في رحاب جامعة الملك سعود في الرياض خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر الجاري، حيث مثل الهيئةَ في التوقيع على هذه الاتفاقية نائب وزير الثقافة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة حامد فايز، فيما مثل الجانبَ الصيني نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشانغ جيان تشون.

يشار إلى أن المملكة شاركت بصفتها ضيف شرفٍ في معرض بكين الدولي للكتاب في دورته العشرين، كونها أول دولة عربية وإسلامية، وقد احتوى الجناح السعودي المشارك في المعرض على عدد من العناوين من الكتب العلمية والثقافية والتاريخية والروايات والقصص الأدبية، وتمت ترجمة أكثر من 50 كتابا ورواية لأدباء سعوديين من اللغة العربية إلى اللغة الصينية، فضلا عن عرض فيلم خاص عن المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- باللغة الصينية.

أبرز أهداف البرنامج: