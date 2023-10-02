مراجعة معايير اعتماد البرامج التدريبية المنتهية بمؤهل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب «مسار»، أمس خلال ورشة عمل تحت عنوان «مراجعة وتحكيم معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب» وذلك في مقر الهيئة بالرياض، مراجعة معايير الاعتماد البرامجي للبرامج التدريبية المنتهية بمؤهل.

واستعرضت الورشة التي جمعت بين مختلف الجهات المعنية والمتخصصين في قطاع التدريب، التوجهات الاستراتيجية لضمان وضبط جودة البرامج التدريبية المنتهية بمؤهل.

ويهدف الاعتماد البرامجي إلى المساهمة في رفع جودة البرامج والمخرجات التدريبية وضمان اتساق ما يطرح من مؤهلات وبرامج تدريبية مع معايير الجودة والتوافق مع احتياجات سوق العمل والتوجهات التنموية تحقيقا لرؤية السعودية 2030.

وشهدت الورشة مشاركة 65 متخصصا يمثلون 20 جهة حكومية وخاصة، بما في ذلك وزارات وهيئات تنظيمية ومؤسسات تعليمية وأكاديميات تدريبية حكومية وخاصة على مستوى المملكة.