شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ورشة عمل لتجويد ورفع "التحصيل الدراسي" بمدارس جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّنت مدير عام تعليم جدة منال اللهيبي، اليوم، ورشة العمل التي نفذّتها إدارتا الإشراف التربوي، بعنوان "التحصيل الدراسي في الرحلة التعليمية للطالب".

وأوضحت اللهيبي، أن الورشة تهدف لتحسين التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، لتأهيلهم لتحقيق أهدافهم وبما يواكب رؤية المملكة المباركة.

إعداد طلاب وطالبات تعليم جدة

كما تستهدف إعداد الطلاب والطالبات، بما يتناسب مع احتياج سوق العمل، والتي تتطلب تجويد التحصيل الدراسي لديهم، آملة أن تحقق الورشة أهدافها المنشودة متمنية للجميع التوفيق.

وشهدت الورشة ثلاث جلسات، استهلها مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة "بنين"، ماجد القحطاني، بورقة عمل تحدث فيها عن رحلة الطالب التعليمية ومؤشرات الأداء.

فيما شهدت الجلسة الثانية ورقة عمل عن التقويم المدرسي، قدمتها مديرة إدارة الإشراف التربوي "بنات" عبير قشقري.

تحديد مستهدفات مكاتب التعليم

وحملت الجلسة الثالثة عنوانها الأبرز وهو "رفع مستوى التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات تعليم جدة"، شاركت فيها أسماء أبو ستّة، بورقة عمل مستعرضة نتائج مكاتب التعليم في اختباري القدرات والتحصيلي.

كما قدّم مساعد مدير إدارة الإشراف التربوي "بنين" محايل الشهري، ورقة عمل تطرّق فيها إلى تحديد مستهدفات مكاتب التعليم وتحديد المدارس الأكثر والأقل في الأداء.

واستعرض الشهري إجراءات المدارس لرفع مستوى التحصيل الدراسي ضمن مبادرة "تحصيل" ومتابعة تنفيذ إجراءات المدارس لرفع مستوى التحصيل الدراسي "أنموذج".