شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر "الابتكار" بجدة.. اتفاقيات لتوطين صناعة المياه والتقنيات المتطورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مؤتمر "الابتكار في صناعة التحلية" بدورته الثانية في محافظة جدة، توقيع اتفاقيات تبادلية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وعدد من الهيئات والشركات الكبرى، شملت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وجامعة تبوك.

وجاءت مذكرة التفاهم بين "التحلية" و"منشآت" لـ"تمكين رواد الأعمال والمبتكرين في تقنيات المياه"، بهدف التعاون في تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه التابع لـ"التحلية".

وذلك من خلال برامج الاحتضان والمعسكرات المقامة من قبل المركز، بهدف المساهمة في نمو الاقتصاد وتنوعه، وتعزيز الابتكار في مجال تقنيات المياه.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وتضمنت مذكرة التفاهم بين "التحلية" وجامعة تبوك تطوير روبوت خاص بتنظيف وإزالة الترسبات الحيوية من خطوط أنابيب مآخذ المياه في منظومات الإنتاج.

فيما تضمنت مذكرة التفاهم بين "التحلية" وعدد من الشركات الأخرى، تفعيل واستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف دعم وتعزيز التعاون الإستراتيجي المشترك في عدة مجالات، وكذلك تطوير المضخات وأجهزة استرداد الطاقة.

الأمن المائي

وواصل مؤتمر "الابتكار في صناعة التحلية"، اليوم الاثنين، جلساته الحوارية، بمشاركة 35 خبيراً محلياً ودولياً، تطرقت إلى توطين صناعة تحلية المياه والتطورات التي يشهدها القطاع من تقنيات متطورة ومبتكرة في إدارة وتشغيل محطات معالجة وتحلية المياه.

وتطرقت أيضًا إلى خارطة طريق تكنولوجيا المياه لتحقيق الأمن المائي، وتضافر الجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة، واستكشاف فرص تحلية المياه في الزراعة، وتكلفة تكنولوجيا المياه وحواجز الطاقة، ودراسة حالة تحسين تقنيات SWRO.

تحلية المياه

وعلى هامش المؤتمر، أقامت "التحلية" معرضاً مصاحباً تضمن العديد من الأجنحة لعدد من الشركات والجهات والهيئات المتخصصة.

واستعرضت من خلاله أحدث التقنيات الابتكارية في صناعة تحلية المياه والمنظومات المتقدمة التي تعمل على كفاءة إنتاج المياه المحلاة بما يدعم الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز إمدادات المياه النظيفة والمستدامة.