خبراء عالميون يناقشون أحدث تقنيات صناعة الأفلام بالرياض

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بمشاركة أكثر من 100 خبير وشخصية عالمية في مجال صناعة الأفلام، ونحو 50 متحدثا، من مديرين تنفيذيين، ومستثمرين، ومتخصصين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الموضوعات والتقنيات التي تدعم صناعة الأفلام وعملياتها.
وأكد نائب وزير الثقافة، في الكلمة الافتتاحية للمنتدى، أن الفن والثقافة يمثلان روح المجتمع السعودي، كما أنهما ركيزتان أساسيتان في مسيرة التنمية»، مشيرا إلى سعي وزارة الثقافة وهيئة الأفلام في ظل رؤية السعودية 2030 التي أطلَقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى بناء مستقبل مشرق لصناعة الأفلام والفنون.
وأضاف «شهدت صناعة الأفلام لدينا تطورا سريعا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ برزت أعمال سعودية على الساحتين الوطنية والدولية، وضعت بلادنا على خارطة العالم الثقافية، وتميّزت بالإبداع والتوهج الذي يعكس روح شبابنا».
وأكد أن صناعة الأفلام تعد أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى وزارة الثقافة إلى دعمها من خلال إنشاء وتطوير الملتقيات الخاصة بالصناعة كمنتدى الأفلام السعودي؛ ليكون نقطة تجمع لسلسلة القيمة في صناعة الأفلام، والحرص على تبادل الخبرات، وتسهيل التواصل بين الفنانين والمبدعين المحليين، وصناع الأفلام العالميين».
وأضاف «إننا نؤمن بقوة السينما والأفلام، ودورهما البارز في تغيير الواقع للأفضل، ونشر ثقافتنا في جميع أنحاء العالم، لذلك ستستمر هيئة الأفلام بدعم المبادرات الفنية والسينمائية، والمساهمة في تنمية المهارات، وتوسيع آفاق الإبداع، وكل ذلك يأتي في إطار التزامنا الثابت بتطوير قطاع الفن والسينما في بلادنا».
منتدى الأفلام السعودي:
- مناقشة أحدث تقنيات دعم صناعة الأفلام وعملياتها.
- ورش عمل.
- جلسات تدريب.
- عروض مكثفة للمنتجات السينمائية والمشاريع.
- الابتكارات المتعلقة بصناعة الأفلام في المملكة والعالم.
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